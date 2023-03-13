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На севере Бурятии горел частный дом

На севере Бурятии горел частный дом
Происшествия, 
При пожаре никто не пострадал

Возгорание в посёлке Кумора в Северо-Байкальском районе Бурятии произошло вечером 11 марта. На улице Колхозная вспыхнул деревянный дом. Туда отправились семь человек, задействовать пришлось две единицы техники.

Когда они прибыли на место, крышу уже охватило пламя. Ликвидировать его удалось за 16 минут. 

В результате огонь повредил стену на площади в 5 квадратных метров и потолочное перекрытие на 4 «квадратах». Предварительная причина – перекал печи, сообщается в группе «Северобайкалье-инфо 24/7».С хозяином дома всё в порядке.

пожар

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