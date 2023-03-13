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Служебные собаки Бурятской таможни привлекались почти четыре тысячи раз

Служебные собаки Бурятской таможни привлекались почти четыре тысячи раз
Происшествия,  Фото:Бурятская таможня
С их помощью выявили 911 патронов

Кинологи Бурятской таможни стали лучшими по общему количеству результативных применений служебных собак среди таможен Дальнего Востока. Дальневосточная оперативная таможня подвела итоги деятельности кинологических подразделений таможен Дальневосточного региона за 2022 год.

На службе в Бурятской таможне состоит 22 служебные собаки, обученные на поиск денежных, наркотических средств, табака и взрывчатых веществ.


В 2022 году в рамках таможенного контроля, оперативных мероприятий и совместных операций с другими правоохранительными органами кинологи со служебными собаками привлекались почти четыре тысячи раз. В результате собаки помогли выявить 911 патронов, около 700 г наркотических и 45 г сильнодействующих веществ, 173 блока сигарет, 44,8 тыс. долларов США.

По словам начальника кинологического отдела Бурятской таможни Владимира Опрышко, в таможне с собаками работают люди, искренне привязанные к животным. Хороший кинолог должен уметь разглядеть в щенке нужные рабочие качества, обучить его, и затем в процессе работы поддерживать навыки дрессировки на максимально высоком уровне, умело управлять собакой, понимать её реакцию.

Кинологический отдел Бурятской таможни образован 2 июня 2008 года. Он является составной частью правоохранительного блока таможни. В 2023 году кинологический отдел Бурятской таможни отмечает 15-летие со дня образования.

Таможня служебная собака

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