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По факту сбитого судном на Байкале мужчины возбуждено дело

По факту сбитого судном на Байкале мужчины возбуждено дело
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте
Мужчина катался на коньках

В Иркутской области по результатам проведения доследственной проверки по факту происшествия на озере Байкал возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Как сообщал «Байкал-Daily», 25 февраля около 17 часов 30 минут на льду Байкала в районе посёлка Листвянка Иркутской области столкнулись судно особой конструкции «Славир 936Y» и 45-летний мужчина, катавшийся на коньках. В результате этого последнему был причинён тяжкий вред здоровью.

- Следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СКР на транспорте.
Байкал коньки

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