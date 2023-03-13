Мужчина катался на коньках
В Иркутской области по результатам проведения доследственной проверки по факту происшествия на озере Байкал возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 февраля около 17 часов 30 минут на льду Байкала в районе посёлка Листвянка Иркутской области столкнулись судно особой конструкции «Славир 936Y» и 45-летний мужчина, катавшийся на коньках. В результате этого последнему был причинён тяжкий вред здоровью.
- Следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СКР на транспорте.
По факту сбитого судном на Байкале мужчины возбуждено дело
Происшествия, Фото:
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