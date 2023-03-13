13 марта

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В Улан-Удэ более двух часов дом оставался без холодной воды

В Улан-Удэ более двух часов дом оставался без холодной воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инцидент произошёл в середине дня

В воскресенье, 12 марта, в 13:40 в районе улицы Сосновая, 14 в Улан-Удэ произошла коммунальная авария, из-под земли вышла вода. В этой связи отключили холодное водоснабжение потребителям этого дома.

В 16:20 холодное водоснабжение восстановлено всем потребителям, установили два хомута на стальной трубе диаметром 100 мм. Подвоз воды не осуществлялся, ввиду наличия уличной водоразборной колонки.

Время устранения неполадки чуть более двух с половиной часов, сообщает в оперативной сводке по городу.

отключение воды

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