Инцидент произошёл в середине дня
В воскресенье, 12 марта, в 13:40 в районе улицы Сосновая, 14 в Улан-Удэ произошла коммунальная авария, из-под земли вышла вода. В этой связи отключили холодное водоснабжение потребителям этого дома.
В 16:20 холодное водоснабжение восстановлено всем потребителям, установили два хомута на стальной трубе диаметром 100 мм. Подвоз воды не осуществлялся, ввиду наличия уличной водоразборной колонки.
Время устранения неполадки чуть более двух с половиной часов, сообщает в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ более двух часов дом оставался без холодной воды
Происшествия, Фото:
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