В центре Улан-Удэ горело популярное кафе

Эвакуировали 200 человек
11 марта в 21:31 поступило сообщение о загорании электропроводки в кафе по улице Кирова в Улан-Удэ. По данным некоторых телеграм-каналов, речь идёт о рестобаре «Гёдзе» у Центрального стадиона.
Прибывшие пожарные наблюдали задымление внутри здания. 200 человек самостоятельно эвакуировались из помещения.
Сотрудники МЧС вынесли из кухни 10 газовых баллонов.
Очаг возгорания ликвидировали на площади 3 кв.м. Пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Бурятии. Для выяснения обстоятельств и причины пожара на месте происшествия работал дознаватель.
Пострадавших нет
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