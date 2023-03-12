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В центре Улан-Удэ горело популярное кафе

В центре Улан-Удэ горело популярное кафе
Происшествия, 

Эвакуировали 200 человек

11 марта в 21:31 поступило сообщение о загорании электропроводки в кафе по улице Кирова в Улан-Удэ. По данным некоторых телеграм-каналов, речь идёт о рестобаре «Гёдзе» у Центрального стадиона.

Прибывшие пожарные наблюдали задымление внутри здания. 200 человек самостоятельно эвакуировались из помещения. 

Сотрудники МЧС вынесли из кухни 10 газовых баллонов.

Очаг возгорания ликвидировали на площади 3 кв.м. Пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Бурятии. Для выяснения обстоятельств и причины пожара на месте происшествия работал дознаватель.
пожар кафе

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