В Бурятии произошёл пожар на территории транспортной компании

Пострадавших нет



Днём 10 марта на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дома в селе Нижний Саянтуй. К месту пожара выехал боевой расчёт пожарной части №65 3-го Тарбагатайского отряда ГПС Бурятии.



- На момент прибытия пожарных установлено возгорание второго этажа брусового дома, находящегося на территории транспортной компании, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В результате пожара второй этаж дома поврежден огнём изнутри на площади 60 кв.м. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание.

