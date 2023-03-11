Пострадавших нет
Днём 10 марта на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дома в селе Нижний Саянтуй. К месту пожара выехал боевой расчёт пожарной части №65 3-го Тарбагатайского отряда ГПС Бурятии.
- На момент прибытия пожарных установлено возгорание второго этажа брусового дома, находящегося на территории транспортной компании, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара второй этаж дома поврежден огнём изнутри на площади 60 кв.м. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание.
В Бурятии произошёл пожар на территории транспортной компании
Происшествия, Фото:
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