В пригороде Улан-Удэ пьяный работник автобазы угнал «КамАЗ»

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Угонщик попал в ДТП



36-летний работник автобазы, расположенной неподалеку от пригородного села Нур-Селение, угнал «КамАЗ». 33-летний владелец грузовика оставил его здесь на ремонт.



Угонщик, который был пьян, попал на угнанном «КамАЗе» в ДТП.



- Днём злоумышленник, распив спиртное, сел за руль грузового автомобиля: отремонтированное транспортное средство хозяин оставил на территории базы на период отъезда в район республики. Захмелевший подозреваемый на чужом авто решил покататься, однако не справился с управлением и в селе Нижняя Иволга совершил столкновение с легковым автомобилем. В результате аварии никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



На место для разбирательства выезжали сотрудники ГИБДД. Тогда и вскрылось, что грузовик угнан, а водитель ранее привлекался за управление транспортом в нетрезвом виде к административной ответственности. Теперь на мужчину возбудили уже уголовное дело за повторную пьяную езду. Также возбуждено на него дело и за угон.



В МВД отметили, что у мужчины имеется погашенная судимость по ст. 264.1 Уголовного кодекса «Повторное управление транспортным средством» в состоянии опьянения.

