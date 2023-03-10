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В пригороде Улан-Удэ пьяный работник автобазы угнал «КамАЗ»

В пригороде Улан-Удэ пьяный работник автобазы угнал «КамАЗ»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Угонщик попал в ДТП

36-летний работник автобазы, расположенной неподалеку от пригородного села Нур-Селение, угнал «КамАЗ». 33-летний владелец грузовика оставил его здесь на ремонт.

Угонщик, который был пьян, попал на угнанном «КамАЗе» в ДТП.

- Днём злоумышленник, распив спиртное, сел за руль грузового автомобиля: отремонтированное транспортное средство хозяин оставил на территории базы на период отъезда в район республики. Захмелевший подозреваемый на чужом авто решил покататься, однако не справился с управлением и в селе Нижняя Иволга совершил столкновение с легковым автомобилем. В результате аварии никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

На место для разбирательства выезжали сотрудники ГИБДД. Тогда и вскрылось, что грузовик угнан, а водитель ранее привлекался за управление транспортом в нетрезвом виде к административной ответственности. Теперь на мужчину возбудили уже уголовное дело за повторную пьяную езду. Также возбуждено на него дело и за угон.

В МВД отметили, что у мужчины имеется погашенная судимость по ст. 264.1 Уголовного кодекса «Повторное управление транспортным средством» в состоянии опьянения. 
угон

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