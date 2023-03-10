В Бурятии сельские школьники предотвратили пожар

Дети потушили загоревшийся мусор водой из вёдер





Всё произошло в селе Усть-Эгита в Еравнинском районе вечером 9 марта. Двое учеников местной средней школы 14-15 лет, состоявшие в дружине юных пожарных, возвращаясь домой из школы. Вдруг они почувствовали запах дыма со стороны заброшенного участка.Ребята обследовали территорию и обнаружили поблизости тлеющие опилки, доски и мусор. Не растерявшись и не теряя времени, они взяли у себя дома вёдра и принялись тушить возгорание.Мама одного из школьников позвонила начальнику пожарной части села Гэсэру Мункуеву и сообщила о произошедшем.- Я незамедлительно приехал туда и увидел, как дети бегают с вёдрами и тушат тлеющий мусор. Они самостоятельно, без помощи взрослых, ликвидировали огонь, – рассказал Мункуев.В 50-ти метрах от возгорания с подветренной стороны лежало сено. А ещё там находятся жилые дома. Если бы поднялся ветер, последствия могли быть непредсказуемыми. Благодаря бдительности и неравнодушию юных добровольцев удалось избежать распространения пламени, отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС.