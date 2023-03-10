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В Иркутской области осудили шестерых нелегальных золотодобытчиков

В Иркутской области осудили шестерых нелегальных золотодобытчиков
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Один из них пытался подкупить начальника отдела полиции золотом

В городе Бодайбо Иркутской области предстали перед судом шесть местных жителей, которые незаконно добывали золото на территории золотодобывающей артели. Их признали виновными по трём статьям: «Кража, совершённая группой лиц», «Дача взятки» и «Незаконное хранение боеприпасов.

Золото мужчины нелегально добывали в 2018 году в Бодайбинском районе. Они использовали средства связи и спецтехнику, предназначенные для поиска драгоценных металлов в недрах.

Когда же служба безопасности засекла нелегальных добытчиков, один из них обратился к начальнику районного отдела полиции. Он попросил об общем покровительстве и о том, чтобы их не привлекали к ответственности. За это мужчина предложил взятку в виде золота на сумму более 400 тысяч рублей.

- Сотрудник полиции от получения предмета взятки отказался. После чего злоумышленник и его подельники задержаны сотрудниками УФСБ при взаимодействии полиции и следователей СК, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что с июля по сентябрь 2018 года преступная группа украла драгметалл на общую сумму около 500 тысяч рублей. Кроме того, в гараже одного из преступников изъяли порядка 100 боеприпасов.

Суд приговорил взяткодателя к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. А соучастники получили от 3 до 3 лет и 6 месяцев условно с испытательными сроками от 4 до 4 лет 6 месяцев.

Приговор в законную силу пока не вступил.
золото

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