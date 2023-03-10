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В Улан-Удэ пострадавший при жутком наезде мальчик остаётся в тяжёлом состоянии

В Улан-Удэ пострадавший при жутком наезде мальчик остаётся в тяжёлом состоянии
Происшествия, 
О состоянии мальчика сообщили в минздраве республики

Состояние 12-летнего мальчика, которого 9 марта сбил 16-летний водитель, остаётся стабильно тяжёлым, без ухудшений. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.

Ребёнок находится на лечении в детской республиканской клинической больнице.

Как сообщал «Байкал-Daily», жуткая авария случилась утром 9 марта на улице Пугачёва. Школьник стоял на остановке, когда его сбил подросток, управлявший автомобилем «Хонда». Мальчик даже не успел заметить автомобиль, всё произошло очень быстро. После происшествия на помощь ребёнку тут же бросились прохожие, а также водитель остановившегося микроавтобуса.

ДТП

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