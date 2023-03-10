Водителя квадроцикла оштрафуют за катание по мысу Бурхан на Ольхоне

Мужчина, нарушивший табу, немало возмутил отдыхающих



Инцидент с выездом квадроцикла за установленные ограждения произошёл 9 марта на острове Ольхон, на мысе Бурхан.



Нарушитель закона и негласных табу проехал по склонам мыса неподалёку от скалы Шаманки, которая считается священной у коренного населения острова, а также его многочисленных посетителей.



- Кто-то из очевидцев растерялся от увиденного, другие успели достать смартфоны и запечатлеть незадачливого ездока на видео. Кадрами поделились в социальных сетях и сопроводили их сердитыми комментариями, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Госинспекторы выездной рейдовой группы установили личность нарушителя. С водителем квадроцикла провели беседу и составили на него административный протокол по статье 8.39 «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». По ней предусмотрен штраф в отношении граждан от трёх до четырёх тысяч рублей.



Горе-водитель осознал свою вину и заверил сотрудников природоохранного учреждения, что больше подобного не повторит.



Мыс Бурхан памятник природы. Угрозой для него учёные считают крупный эрозионный овраг, размеры и динамика роста которого угрожает целостности памятника; требуется рекультивация. Для снижения уровня негативного антропогенного воздействия на мыс запрещён въезд транспорта, а передвижение пешеходов ограничено обозначенными грунтовыми тропинками.

