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Водителя квадроцикла оштрафуют за катание по мысу Бурхан на Ольхоне

Водителя квадроцикла оштрафуют за катание по мысу Бурхан на Ольхоне
Происшествия,  Фото:"Заповедное Прибайкалье"
Мужчина, нарушивший табу, немало возмутил отдыхающих

Инцидент с выездом квадроцикла за установленные ограждения произошёл 9 марта на острове Ольхон, на мысе Бурхан.

Нарушитель закона и негласных табу проехал по склонам мыса неподалёку от скалы Шаманки, которая считается священной у коренного населения острова, а также его многочисленных посетителей.

- Кто-то из очевидцев растерялся от увиденного, другие успели достать смартфоны и запечатлеть незадачливого ездока на видео. Кадрами поделились в социальных сетях и сопроводили их сердитыми комментариями, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Госинспекторы выездной рейдовой группы установили личность нарушителя. С водителем квадроцикла провели беседу и составили на него административный протокол по статье 8.39 «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». По ней предусмотрен штраф в отношении граждан от трёх до четырёх тысяч рублей.

Горе-водитель осознал свою вину и заверил сотрудников природоохранного учреждения, что больше подобного не повторит.

Мыс Бурхан памятник природы. Угрозой для него учёные считают крупный эрозионный овраг, размеры и динамика роста которого угрожает целостности памятника; требуется рекультивация. Для снижения уровня негативного антропогенного воздействия на мыс запрещён въезд транспорта, а передвижение пешеходов ограничено обозначенными грунтовыми тропинками.
Байкал экология квадроциклы

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