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В Иркутске раскрыли кражу дисковой пилы с катера

В Иркутске раскрыли кражу дисковой пилы с катера
Происшествия, 
Катер стоял на берегу реки Ангара

В Иркутске транспортные полицейские задержали мужчину, который украл дисковую пилу с катера, стоявшего на берегу реки Ангара. Сумма ущерба составила свыше 20 тысяч рублей.

- Ранее неоднократно судимый 33-летний ангарчанин рассказал, что пробрался на судно, находящееся на реке Ангара в микрорайоне Солнечный, и похитил пилу. Впоследствии злоумышленник сдал украденное в магазин-скупку, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.
кража

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