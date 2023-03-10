Катер стоял на берегу реки Ангара
В Иркутске транспортные полицейские задержали мужчину, который украл дисковую пилу с катера, стоявшего на берегу реки Ангара. Сумма ущерба составила свыше 20 тысяч рублей.
- Ранее неоднократно судимый 33-летний ангарчанин рассказал, что пробрался на судно, находящееся на реке Ангара в микрорайоне Солнечный, и похитил пилу. Впоследствии злоумышленник сдал украденное в магазин-скупку, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.
В Иркутске раскрыли кражу дисковой пилы с катера
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