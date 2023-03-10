В Бурятии эвакуировали техникум и детсад

Неизвестные сообщили о якобы заложенной там бомбе
Утром 10 марта в Джидинском районе Бурятии эвакуировали местный техникум и прилегающий к нему детский сад. На электронную почту учебного заведения пришло сообщение, что здание ссуза якобы заминировали.
Оно оказалось ложным. Сотрудники правоохранительных органов обследовали все помещения и территорию. Никаких опасных предметов там не обнаружили.
Учебный процесс продолжился, сообщает «Джида-инфо 24/7» со ссылкой на ОМВД по Джидинскому району.
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