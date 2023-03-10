В Бурятии эвакуировали техникум и детсад





Учебный процесс продолжился, сообщает «Джида-инфо 24/7» со ссылкой на ОМВД по Джидинскому району.



Утром 10 марта в Джидинском районе Бурятии эвакуировали местный техникум и прилегающий к нему детский сад. На электронную почту учебного заведения пришло сообщение, что здание ссуза якобы заминировали.Оно оказалось ложным. Сотрудники правоохранительных органов обследовали все помещения и территорию. Никаких опасных предметов там не обнаружили.