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Житель Братска «обнёс» квартиру соседа

Житель Братска «обнёс» квартиру соседа
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В жилище он проник, сумев подобрать ключ

В полицию города Братск в Иркутской области обратился 32-летний местный житель с заявлением о краже бытовой техники, продуктов и наличных денег из его квартиры.

Квартиру вскрыли 7 марта. Мужчина рассказал, что утром отправился на работу, а по возвращении вечером обнаружил пропажу телевизора, мультиварки, чайника, продуктов из холодильника и денег. Общая сумма ущерба составила почти 20 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к краже может быть причастен сосед заявителя. Оперативники по горячим следам вычислили подозреваемого. Им оказался 41-летний братчанин. С его слов, он проник в жилище путём подбора ключа.

Задержанный признал свою вину.

- Похищенное имущество полицейские обнаружили по его месту проживания. Телевизор он успел продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
кража

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