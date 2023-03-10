Посёлок в прибрежном районе Бурятии топит наледными водами

Там уже залило два двора









Накануне баргузинский посёлок Юбилейный начало топить наледными водами от ключа около населённого пункта. В группе «Баргузин-инфо.24/7» сообщили, что там уже провели работы по отсыпке грунта – для этого задействовали три грузовых автомобиля.Кроме того, в посёлке соорудили земляной вал и прорубили водоотводный канал протяжённостью в 60 метров. В пятницу, 10 марта, приступили к ледорезным работам и запланировали очистку канала от шуги и льда. Подтоплены в итоге оказались два двора и два гаража.