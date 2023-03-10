В Иркутской области горела деревянная школа









В деревне Вершина Боханского района Иркутской области произошёл пожар в школе. Сообщение об этом поступило в 04:50 утра на телефон 112.На месте сработала автоматическая пожарная сигнализация. Первой к месту пожара прибыла добровольная пожарная команда Вершины с приспособленной техникой. Из села Тихоновка были направлены пожарные расчёты областной пожарно-спасательной службы.На момент прибытия пожарных внутри здания был виден огонь и дым. Первые попытки тушения предпринял сторож. Добровольные пожарные совместными усилиями сдержали дальнейшее распространение огня до прибытия автоцистерн из соседнего села.- Деревянное здание школы-сада размером 600 квадратных метров было спасено от огня благодаря оперативности сторожа и грамотным действиям добровольных пожарных. В пять утра открытый огонь был ликвидирован. В результате пожара повреждены стена и потолок в игровой комнате на площади 36 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.В школе обучаются 34 ребёнка, 30 детей посещают детский сад. На образовательный процесс происшествие не повлияло.По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки из-за перегрузки сети.Руководство Главного управления МЧС России по Иркутской области приняло решение о поощрении добровольных пожарных деревни Вершина за спасение школы.