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В Иркутской области горела деревянная школа

В Иркутской области горела деревянная школа
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Добровольные пожарные сдерживали огонь до прибытия автоцистерн

В деревне Вершина Боханского района Иркутской области произошёл пожар в школе. Сообщение об этом поступило в 04:50 утра на телефон 112.

На месте сработала автоматическая пожарная сигнализация. Первой к месту пожара прибыла добровольная пожарная команда Вершины с приспособленной техникой. Из села Тихоновка были направлены пожарные расчёты областной пожарно-спасательной службы.

На момент прибытия пожарных внутри здания был виден огонь и дым. Первые попытки тушения предпринял сторож. Добровольные пожарные совместными усилиями сдержали дальнейшее распространение огня до прибытия автоцистерн из соседнего села.

- Деревянное здание школы-сада размером 600 квадратных метров было спасено от огня благодаря оперативности сторожа и грамотным действиям добровольных пожарных. В пять утра открытый огонь был ликвидирован. В результате пожара повреждены стена и потолок в игровой комнате на площади 36 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.


В школе обучаются 34 ребёнка, 30 детей посещают детский сад. На образовательный процесс происшествие не повлияло.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки из-за перегрузки сети.

Руководство Главного управления МЧС России по Иркутской области приняло решение о поощрении добровольных пожарных деревни Вершина за спасение школы. 

пожар школы

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