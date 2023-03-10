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В Бурятии пойдёт под суд иностранец, пытавшийся подкупить таможенника

В Бурятии пойдёт под суд иностранец, пытавшийся подкупить таможенника
Происшествия,  Фото:Бурятская таможня
Он предложил сотруднику МАПП взятку в 1200 долларов

В Бурятии иностранец хотел подкупить сотрудника многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Кяхта». Всё произошло в декабре на российско-монгольской границе. Гость из Казахстана лично передал таможеннику взятку – 1200 долларов США, чтобы тот помог ему оформить временный ввоз двух транспортных средств на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) –  без разрешительных документов и уплаты таможенных пошлин.

Автомобили  предназначались для личного пользования. После нарушитель собирался вывезти их за пределы России.

Инспектор от денег отказался. Иностранца вскоре задержали представители ОПК Бурятской таможни и УФСБ  по Бурятии – таможенник  проинформировал отдел по противодействию коррупции, что его хотели склонить к преступлению.

На злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ («Дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий»). Он полностью признал свою вину и скоро предстанет перед судом – уголовное дело вместе с обвинительным заключением, утверждённым Бурятским транспортным прокурором, уже направили туда для рассмотрения по существу. Гражданину Казахстана грозит штраф размером в полтора миллиона рублей либо 8 лет лишения свободы.

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