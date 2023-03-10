Его голос услышали во время минуты тишины
Из-под завалов на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Чите спасатели извлекли ребёнка. Его голос услышали во время минуты тишины. Видео со спасательной операцией опубликовало МЧС России в официальном Telegram-канале.
- После объявленной минуты тишины спасатели услышали крики ребёнка. При обследовании вероятного местонахождения пострадавшего стало понятно, что необходима поддержка тяжёлой техники. На место прибыл автокран, задачей которого было приподнять бетонные плиты, пока спасатели достают ребёнка, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Маленького читинца после десятка напряжённых минут извлекли из-под завалов и зафиксировали на жёстких носилках. После чего по автолестнице спустили вниз, где передали ребёнка в руки врачам скорой помощи и родителям.
Как сообщал «Байкал-Daily», взрыв бытового газа на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в посёлке Антипиха в Чите произошёл 9 марта. В результате взрыва в подъезде №1 произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4 и 5 этажами, а также между пятым этажом и крышей. Общий объём обрушений составляет 1200 кубических метров.
Силами МЧС России и поисково-спасательной службы спасены 12 человек, в том числе трое детей. Кроме того, из пострадавшего дома были эвакуированы 117 человек. Жертв среди жителей дома удалось избежать.
- Были разрушены 3,4 и 5 этажи жилого дома. Повреждено шесть квартир. Для ликвидации данной чрезвычайной ситуации привлечена группировка МЧС России в количестве 12 единиц техники, 68 человек личного состава, - доложил начальник 3 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Юрий Малюков.
Работы по разбору конструкций дома будут проводится в круглосуточном режиме.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг ненадлежащего качества».
В Чите спасли ребёнка из-под завалов после взрыва газа в пятиэтажке
Происшествия, Фото:
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