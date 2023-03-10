У жительницы Бурятии конфисковали автомобиль за пьяную езду

Женщину дважды останавливали нетрезвой за рулём



Жительница Тарбагатайского района Бурятии, за короткое время дважды попавшаяся на пьяной езде, лишилась автомобиля. Он был конфискован в доход государства по решению суда.



Женщина, будучи привлечённой к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде, в ноябре 2022 года вновь села за руль автомобиля Toyota Corona нетрезвой. Суд признал её виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».



Женщина получила наказание в виде 300 часов обязательных работ. Также её лишили водительских прав на 2 года 6 месяцев.



- На основании решения суда автомобиль осуждённой, на котором совершено преступление, обращён в доход государства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Приговор пока не вступил в законную силу.

