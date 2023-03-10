Мошенникам поверила 87-летняя пенсионерка
87-летняя жительница города Шелехов стала очередной жертвой мошенников, попавшись на историю о якобы произошедшем ДТП с дочкой. Однако полицейские сумели вернуть похищенные у бабушки деньги – 900 тысяч рублей.
- 87-летней пенсионерке позвонили на стационарный телефон неизвестные лица и сообщил о ДТП. Аферисты рассказали бабушке легенду о том, что её дочь - виновница аварии и она сбила ребёнка. А чтобы на родственницу не завели уголовное дело, требуется отдать крупную сумму денег на лечение и операцию ребёнка, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Один человек, представившись «дочкой» женщины, перечислял по телефону матери список вещей, якобы необходимых ей в следственном изоляторе. А по другому телефону лжеследователь обговаривал алгоритм доставки денег. После этого свёрток с деньгами забрал курьер фирмы такси, чтобы переслать мошенникам.
Сотрудники уголовного розыска задержали дроппера (так называются люди, которых используют мошенники) до момента перевода финансов. Таким образом деньги вернули пенсионерке.
Пожилая женщина поблагодарила сотрудников полиции. Они, помимо сбережений, вручили ей букет цветов.
В Иркутской области бабушке вернули похищенные мошенниками 900 тысяч
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