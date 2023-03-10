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В аэропорту Улан-Удэ вызвали полицию к самолёту из-за куривших пассажиров

В аэропорту Улан-Удэ вызвали полицию к самолёту из-за куривших пассажиров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчинам грозит попадание в «чёрный список»

В улан-удэнском аэропорту «Байкал» наряд транспортной полиции прибыл к самолёту, прилетевшему из Хабаровска. Причиной стали два пассажира, которые курили прямо на борту самолёта.

- Прибывшие на место правоохранители установили, что причиной вызова стало два факта курения на борту. Нарушителями оказались 27-летний волгоградец и 38-летний житель Кабанского района Бурятии. Мужчины курили сигареты на борту воздушного судна во время полёта. Тем самым они нарушили требования статьи 6.24 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, помещениях и объектах), - сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД на транспорте.

Самолёт благополучно совершил посадку, а на пассажиров составили административные протоколы. Мужчинам грозит штраф до 1,5 тысяч рублей. Кроме того, они рискуют попасть в «чёрный список» авиакомпаний, согласно которому перевозчики вправе не допустить эти граждан на борт по законным основаниям.

В транспортной полиции напомнили, что курение на борту ставит под угрозу безопасность перелёта. 
Аэропорт "Байкал" самолеты курение

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