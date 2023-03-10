Мужчинам грозит попадание в «чёрный список»
В улан-удэнском аэропорту «Байкал» наряд транспортной полиции прибыл к самолёту, прилетевшему из Хабаровска. Причиной стали два пассажира, которые курили прямо на борту самолёта.
- Прибывшие на место правоохранители установили, что причиной вызова стало два факта курения на борту. Нарушителями оказались 27-летний волгоградец и 38-летний житель Кабанского района Бурятии. Мужчины курили сигареты на борту воздушного судна во время полёта. Тем самым они нарушили требования статьи 6.24 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, помещениях и объектах), - сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД на транспорте.
Самолёт благополучно совершил посадку, а на пассажиров составили административные протоколы. Мужчинам грозит штраф до 1,5 тысяч рублей. Кроме того, они рискуют попасть в «чёрный список» авиакомпаний, согласно которому перевозчики вправе не допустить эти граждан на борт по законным основаниям.
В транспортной полиции напомнили, что курение на борту ставит под угрозу безопасность перелёта.
В аэропорту Улан-Удэ вызвали полицию к самолёту из-за куривших пассажиров
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Похищенного спас работодатель
Мужчинам грозит попадание в «чёрный список»
Огонь ликвидировали за 20 минут
Мужчины разобрали стену в котельной, чтобы проникнуть в помещение
Инцидент произошёл в Международный женский день
Это вторая утечка за эту зиму
Они столкнулись плечами в коридоре
Они избили и отняли у него 16 тысяч рублей
Мужчина около 10 раз отбывал наказание в местах лишения свободы
К счастью, никто не пострадал
Инцидент произошёл ночью
Ущерб превысил 43 тысячи рублей
Спасено 8 человек
ОПГ «сколотили» граждане КНР и России
Они получали деньги за аннуляцию академической задолженности у студентов без сдачи экзаменов