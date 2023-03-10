В Бурятии из-за неосторожности с огнём вспыхнул заброшенный дом

Огонь ликвидировали за 20 минут
На место отправились сотрудники пожарной части № 16. Пламя удалось ликвидировать за 20 минут. Оно повредило пол на площади в 20 квадратных метров. Причина уже известна – неосторожное обращение с огнём.
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Происшествия, Фото:
Огонь ликвидировали за 20 минут
На место отправились сотрудники пожарной части № 16. Пламя удалось ликвидировать за 20 минут. Оно повредило пол на площади в 20 квадратных метров. Причина уже известна – неосторожное обращение с огнём.
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