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В Бурятии из-за неосторожности с огнём вспыхнул заброшенный дом

В Бурятии из-за неосторожности с огнём вспыхнул заброшенный дом
Происшествия,  Фото:«Джида-инфо.24/7»
Огонь ликвидировали за 20 минут

Возгорание произошло в джидинском селе Нижний Торей ещё 7 марта. Там вспыхнул нежилой дом, сообщается в вайбер-группе «Джида-инфо.24/7».

На место отправились сотрудники пожарной части № 16. Пламя удалось ликвидировать за 20 минут. Оно повредило пол на площади в 20 квадратных метров. Причина уже известна – неосторожное обращение с огнём.
пожар

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