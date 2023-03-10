Мужчины разобрали стену в котельной, чтобы проникнуть в помещение
В селе Орой Акшинского района Забайкальского края произошла кража с проникновением в местный магазин. В общей сложности из кассы пропало 126 тысяч рублей и пять блоков сигарет. Пропажу заметила продавец, когда пришла утром на работу.
- Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что злоумышленники проникли в помещение магазина через прилегающую к нему котельную. Сначала, сорвав навесной замок на её двери, подозреваемые оказались в котельной, а затем, разобрав деревянную стену, проникли в магазин, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Вскоре полицейские задержали двух местных жителей. Один из них ранее был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. Мужчины признались в краже.
Возбуждено уголовное дело. Часть украденного удалось изъять.
Двое забайкальцев обчистили кассу и украли сигареты из сельского магазина
Происшествия, Фото:
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