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Двое забайкальцев обчистили кассу и украли сигареты из сельского магазина

Двое забайкальцев обчистили кассу и украли сигареты из сельского магазина
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчины разобрали стену в котельной, чтобы проникнуть в помещение

В селе Орой Акшинского района Забайкальского края произошла кража с проникновением в местный магазин. В общей сложности из кассы пропало 126 тысяч рублей и пять блоков сигарет. Пропажу заметила продавец, когда пришла утром на работу.

- Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что злоумышленники проникли в помещение магазина через прилегающую к нему котельную. Сначала, сорвав навесной замок на её двери, подозреваемые оказались в котельной, а затем, разобрав деревянную стену, проникли в магазин, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Вскоре полицейские задержали двух местных жителей. Один из них ранее был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. Мужчины признались в краже.

Возбуждено уголовное дело. Часть украденного удалось изъять.

Забайкальский край кража

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