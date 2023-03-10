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Улан-удэнку поймали на краже туалетной воды

Улан-удэнку поймали на краже туалетной воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Инцидент произошёл в Международный женский день

40-летняя посетительница пыталась обокрасть парфюмерный магазин в Улан-Удэ. Инцидент произошёл 8 марта в Железнодорожном районе города.

Женщина взяла с витрины четыре флакона туалетной воды, положила в дамскую сумочку и направилась к выходу. Однако уйти ей не удалось: сработали антикражные датчики, и ей пришлось показать украденные духи охране.

Если бы женщина довела дело до конца, магазин бы понёс ущерб в размере 30 тысяч рублей. Работники магазина сообщили о произошедшем в полицию. Затем передали нарушительницу сотрудникам патрульно-постовой службы.

- Подозреваемая пояснила, что похитила парфюмерию и косметику для собственного пользования. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Нигде не работает, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Ведётся дознание.


кража покушение на кражу

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