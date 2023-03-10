Инцидент произошёл в Международный женский день
40-летняя посетительница пыталась обокрасть парфюмерный магазин в Улан-Удэ. Инцидент произошёл 8 марта в Железнодорожном районе города.
Женщина взяла с витрины четыре флакона туалетной воды, положила в дамскую сумочку и направилась к выходу. Однако уйти ей не удалось: сработали антикражные датчики, и ей пришлось показать украденные духи охране.
Если бы женщина довела дело до конца, магазин бы понёс ущерб в размере 30 тысяч рублей. Работники магазина сообщили о произошедшем в полицию. Затем передали нарушительницу сотрудникам патрульно-постовой службы.
- Подозреваемая пояснила, что похитила парфюмерию и косметику для собственного пользования. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Нигде не работает, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Ведётся дознание.
Улан-удэнку поймали на краже туалетной воды
Происшествия, Фото:
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