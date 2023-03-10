Улан-удэнку поймали на краже туалетной воды

Инцидент произошёл в Международный женский день



40-летняя посетительница пыталась обокрасть парфюмерный магазин в Улан-Удэ. Инцидент произошёл 8 марта в Железнодорожном районе города.



Женщина взяла с витрины четыре флакона туалетной воды, положила в дамскую сумочку и направилась к выходу. Однако уйти ей не удалось: сработали антикражные датчики, и ей пришлось показать украденные духи охране.



Если бы женщина довела дело до конца, магазин бы понёс ущерб в размере 30 тысяч рублей. Работники магазина сообщили о произошедшем в полицию. Затем передали нарушительницу сотрудникам патрульно-постовой службы.



- Подозреваемая пояснила, что похитила парфюмерию и косметику для собственного пользования. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Нигде не работает, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Ведётся дознание.





