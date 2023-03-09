В Улан-Удэ подросток пырнул ножом соседа в общежитии

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Они столкнулись плечами в коридоре



Утром 1 марта в больницу скорой медицинской помощи из общежития в микрорайоне Восточный города Улан-Удэ госпитализирован 24-летний молодой человек с проникающими колото-резаными ранениями живота. Следователями по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



В совершении преступления подозревается 15-летний подросток, с которым у потерпевшего произошла случайная ссора в коридоре общежития. В ходе допроса подозреваемый дал подробные показания об обстоятельствах совершенного нападения.



По данным следствия, подозреваемый проживает в неполной семье в пригородном районе вместе с отцом. Незадолго до происшествия он приехал в гости к матери в город Улан-Удэ в общежитие и остался у неё на несколько дней.



- 1 марта утром, проходя по коридору, он случайно столкнулся плечом с соседом, из-за чего между ними произошла ссора, в ходе которой подросток взял в комнате кухонный нож и нанёс им противнику удары в живот, после чего убежал и скрывался у родственников. Потерпевшего сразу госпитализировали и оказали необходимую врачебную помощь. Спустя несколько дней подросток вернулся домой. Отец сразу отвёл его в полицию, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

