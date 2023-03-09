К счастью, никто не пострадал
На улице Комарова Улан-Удэ загорелась трансформаторная подстанция. Инцидент произошёл сегодня, 9 марта, во второй половине дня.
в 15:28 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о происшествии. На место пожара незамедлительно выехали пожарные расчёт Главного управления МЧС России по Бурятии.
- В настоящее время возгорание ликвидировано, - сообщили в ведомстве.
Пострадавших нет.
В этой связи произошло отключение электроэнергии. Без света остались потребители ул. Комарова, Гарнаева, Пролетарская, Родины, СНТ Пионер-2. Сообщили в Viber-группе «Диспетчерская служба ПО ГЭС».
В Улан-Удэ горела трансформаторная подстанция
Происшествия, Фото:
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