09 марта

08 марта

Популярное

В Улан-Удэ горела трансформаторная подстанция

В Улан-Удэ горела трансформаторная подстанция
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
К счастью, никто не пострадал

На улице Комарова Улан-Удэ загорелась трансформаторная подстанция. Инцидент произошёл сегодня, 9 марта, во второй половине дня.

в 15:28 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о происшествии. На место пожара незамедлительно выехали пожарные расчёт Главного управления МЧС России по Бурятии.

- В настоящее время возгорание ликвидировано, - сообщили в ведомстве.

Пострадавших нет.

В этой связи произошло отключение электроэнергии. Без света остались потребители ул. Комарова, Гарнаева, Пролетарская, Родины, СНТ Пионер-2. Сообщили в Viber-группе «Диспетчерская служба ПО ГЭС». 
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец пытался украсть сковородки, чтобы подарить их на 8 марта
Улан-удэнец пытался украсть сковородки, чтобы подарить их на 8 марта
Происшествия, 09.03.2023
Мужчина около 10 раз отбывал наказание в местах лишения свободы
Сотрудники института в Иркутске подозреваются во взяточничестве
Сотрудники института в Иркутске подозреваются во взяточничестве
Происшествия, 09.03.2023
Они получали деньги за аннуляцию академической задолженности у студентов без сдачи экзаменов
В Иркутской области на пожаре погиб пенсионер
В Иркутской области на пожаре погиб пенсионер
Происшествия, 09.03.2023
Возгорание обнаружил сосед, который помогал пожилому мужчине
В Бурятии пьяная сельчанка пырнула сожителя ножом
В Бурятии пьяная сельчанка пырнула сожителя ножом
Происшествия, 09.03.2023
Женщина вонзила ему лезвие прямо в живот
На Байкале 8 марта спасли трёх туристов
На Байкале 8 марта спасли трёх туристов
Происшествия, 09.03.2023
Среди них была женщина, которая получила травму колена
В Чите взяточника отправили в колонию
В Чите взяточника отправили в колонию
Происшествия, 09.03.2023
В качестве вознаграждения чиновник получил автомобиль Lexus
В Чите изъяли из оборота свыше 70 тысяч пачек контрафактных сигарет
В Чите изъяли из оборота свыше 70 тысяч пачек контрафактных сигарет
Происшествия, 09.03.2023
Общая стоимость нелегальной продукции превышает восемь миллионов
В Улан-Удэ сбили мальчика на остановке
В Улан-Удэ сбили мальчика на остановке
Происшествия, 09.03.2023
До наезда нарушитель столкнулся с четырьмя автомобилями

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^