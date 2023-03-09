В Улан-Удэ горела трансформаторная подстанция

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

К счастью, никто не пострадал



На улице Комарова Улан-Удэ загорелась трансформаторная подстанция. Инцидент произошёл сегодня, 9 марта, во второй половине дня.



в 15:28 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о происшествии. На место пожара незамедлительно выехали пожарные расчёт Главного управления МЧС России по Бурятии.



- В настоящее время возгорание ликвидировано, - сообщили в ведомстве.



Пострадавших нет.



В этой связи произошло отключение электроэнергии. Без света остались потребители ул. Комарова, Гарнаева, Пролетарская, Родины, СНТ Пионер-2. Сообщили в Viber-группе «Диспетчерская служба ПО ГЭС».

