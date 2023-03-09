Улан-удэнец пытался украсть сковородки, чтобы подарить их на 8 марта

Мужчина около 10 раз отбывал наказание в местах лишения свободы



Днём 5 марта в полицию Улан-Удэ обратилась директор магазина самообслуживания в Советском районе. Она сообщила, что застала в торговой точке мужчину, подозреваемого в краже. По её словам, вор явился с целью очередного воровства, но его распознали.



На место выехали полицейские.



По прибытию они задержали и доставили в отдел подозреваемого. Им оказался 54-летний улан-удэнец с шестью сковородками, которые он не успел вынести из магазина.



Задержанный признался, что ранее украл из магазина углошлифовальную машинку и циркулярную пилу. Приборы он сложил в пакет и спокойно прошёл мимо кассы. После чего всё продал.



Спустя три дня он вновь наведался в магазин, чтобы проделать подобный фокус, только уже сковородками. Украденную посуду он надеялся подарить знакомым дамам на Международный женский день – 8 марта. Однако его планы не осуществились: подозреваемого уличила директор торговой точки. Она же подтвердила его причастность к прошлой краже, посмотрев запись с камер видеонаблюдения.



Отрицать свою вину мужчина не стал. Более того, в подробностях рассказал о «подвигах» и целях, которые он преследовал.



- Отметим, мужчина получил первую судимость в 1985 году, после чего был неоднократно судим за имущественные преступления. Около 10 раз он отбывал наказание в местах лишения свободы, где провёл практически всю сознательную жизнь. В январе 2023 года подозреваемый освободился из мест заключения. Подрабатывает грузчиком, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Покушение на кражу». Ведётся дознание.





