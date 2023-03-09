Житель Бурятии украл два сотовых телефона из незапертой квартиры

Инцидент произошёл ночью



В конце декабря 2022 года житель города Гусиноозёрск незаконно проник в квартиру и украл два сотовых телефона. Мужчина решился на кражу, когда посреди ночи увидел незапертую дверь.



- Следствием установлено, что подозреваемый в конце декабря 2022 года в ночное время зашёл в подъезд одного из домов города Гусиноозерска. Воспользовавшись тем, что дверь одной из квартир не была заперта на замок, он незаконно проник в квартиру, откуда похитил два сотовых телефона, - сообщает пресс-служба Гусиноозёрского городского суда.



Мужчине предъявили обвинение по статье «Кража с причинением значительного ущерба, с незаконным проникновением в жилище».



Мужчину заключили под стражу. В суде отметили, что мужчина был неоднократно судим за совершения аналогичных преступлений. Из мест лишения свободы его освободили в начале того же месяца.





