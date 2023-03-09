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Житель Забайкальского края незаконно срубил 11 деревьев

Житель Забайкальского края незаконно срубил 11 деревьев
Происшествия,  Фото:из архива
Ущерб превысил 43 тысячи рублей

В Красночикойском районе Забайкальского края суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной рубке деревьев в значительном размере.

34-летний житель села Большаково Забайкальского края признан виновным в незаконной рубке деревьев, сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что в сентябре 2021 года мужчина, находясь в лесу в Красночикойском районе, и бензопилой спилил 10 пихт и 1 кедр, из которых изготовил 43 бревна для строительства зимовья.

Общий ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 43 тысячи рублей.

С учётом полного возмещения ущерба суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов.

Кроме того, суд конфисковал в пользу государства орудие преступления – бензопилу, а также добытую незаконно древесину пород пихта и кедр.

Приговор не вступил в законную силу.


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