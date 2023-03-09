Житель Забайкальского края незаконно срубил 11 деревьев

Происшествия, Фото: из архива

Ущерб превысил 43 тысячи рублей



В Красночикойском районе Забайкальского края суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной рубке деревьев в значительном размере.



34-летний житель села Большаково Забайкальского края признан виновным в незаконной рубке деревьев, сообщает региональная прокуратура.



Суд установил, что в сентябре 2021 года мужчина, находясь в лесу в Красночикойском районе, и бензопилой спилил 10 пихт и 1 кедр, из которых изготовил 43 бревна для строительства зимовья.



Общий ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 43 тысячи рублей.



С учётом полного возмещения ущерба суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов.



Кроме того, суд конфисковал в пользу государства орудие преступления – бензопилу, а также добытую незаконно древесину пород пихта и кедр.



Приговор не вступил в законную силу.





