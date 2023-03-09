Ущерб превысил 43 тысячи рублей
В Красночикойском районе Забайкальского края суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной рубке деревьев в значительном размере.
34-летний житель села Большаково Забайкальского края признан виновным в незаконной рубке деревьев, сообщает региональная прокуратура.
Суд установил, что в сентябре 2021 года мужчина, находясь в лесу в Красночикойском районе, и бензопилой спилил 10 пихт и 1 кедр, из которых изготовил 43 бревна для строительства зимовья.
Общий ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 43 тысячи рублей.
С учётом полного возмещения ущерба суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов.
Кроме того, суд конфисковал в пользу государства орудие преступления – бензопилу, а также добытую незаконно древесину пород пихта и кедр.
Приговор не вступил в законную силу.
Житель Забайкальского края незаконно срубил 11 деревьев
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ущерб превысил 43 тысячи рублей
Спасено 8 человек
Они получали деньги за аннуляцию академической задолженности у студентов без сдачи экзаменов
Возгорание обнаружил сосед, который помогал пожилому мужчине
Женщина вонзила ему лезвие прямо в живот
Мальчик находится в тяжёлом состоянии
За рулём иномарки находился 16-летний водитель
Среди них была женщина, которая получила травму колена
В качестве вознаграждения чиновник получил автомобиль Lexus
А пассажира машины доставили в больницу
Общая стоимость нелегальной продукции превышает восемь миллионов
До наезда нарушитель столкнулся с четырьмя автомобилями
Мальчик шёл на занятия
Мужчина совершил преступление в период испытательного срока
Самолёт летел в Новосибирск