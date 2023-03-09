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Сотрудники института в Иркутске подозреваются во взяточничестве

Сотрудники института в Иркутске подозреваются во взяточничестве
Происшествия,  Фото:screenshot
Они получали деньги за аннуляцию академической задолженности у студентов без сдачи экзаменов

В Иркутской области были задержаны работники института, которые подозреваются во взяточничестве.

- Как выяснили полицейские, в 2021 году организованная преступная группа в составе заведующей заочным отделением одного из образовательных учреждений и двух специалистов по учебно-методической работе незаконно получала денежные средства за аннулирование академической задолженности у студентов без фактической процедуры сдачи экзаменов и зачётов, - сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, которые могут иметь значение для уголовного дела. Сумма взяток составила не менее 60 тысяч рублей.

По данному факту следователями СК возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом «а» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящий момент оперативниками проводятся мероприятия, направленные на установление полного круга взяткодателей.

- По месту жительства и работы фигурантов уголовного дела проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следователями СК проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.




Иркутск взятка

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