В Иркутской области на пожаре погиб пенсионер

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Возгорание обнаружил сосед, который помогал пожилому мужчине



8 марта в посёлке Юрты Тайшетского района Иркутской области горел жилой частный дом. Возгорание обнаружил сосед, который помогал одинокому 71-летнему жильцу.



На момент прибытия пожарных горел деревянный пол. В доме было сильное задымление.



- Хозяин дома с трудом передвигался из-за болезни ног и плохо видел. В 12-м часу дня сосед принёс ему продукты. Войдя в дом, увидел пламя и погибшего мужчину на полу. Сосед вызвал пожарных и скорую помощь. Пожар был ликвидирован в считанные минуты, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.





