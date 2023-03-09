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В Иркутской области на пожаре погиб пенсионер

В Иркутской области на пожаре погиб пенсионер
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Возгорание обнаружил сосед, который помогал пожилому мужчине

8 марта в посёлке Юрты Тайшетского района Иркутской области горел жилой частный дом. Возгорание обнаружил сосед, который помогал одинокому 71-летнему жильцу.

На момент прибытия пожарных горел деревянный пол. В доме было сильное задымление.

- Хозяин дома с трудом передвигался из-за болезни ног и плохо видел. В 12-м часу дня сосед принёс ему продукты. Войдя в дом, увидел пламя и погибшего мужчину на полу. Сосед вызвал пожарных и скорую помощь. Пожар был ликвидирован в считанные минуты, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.


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