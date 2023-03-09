Женщина вонзила ему лезвие прямо в живот
Всё произошло в кабанском посёлке Селенгинск. Во время ссоры 33-летняя местная жительница ранила своего возлюбленного. На место сразу же отправились сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.
Правоохранители обнаружили в квартире одного из домов раненого мужчину, которому уже оказывали помощь медики. Росгвардейцы выяснили у соседей подробности произошедшего и задержали нетрезвую женщину со следами крови на руках.
Злоумышленницу доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По предварительной информации, конфликт между сожителями начался во время совместной попойки, и в какой-то момент сельчанка схватилась за кухонный нож, ударив им избранника прямо в живот. Против неё возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
В Бурятии пьяная сельчанка пырнула сожителя ножом
Происшествия, Фото:
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