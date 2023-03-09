В Бурятии пьяная сельчанка пырнула сожителя ножом

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Женщина вонзила ему лезвие прямо в живот



Всё произошло в кабанском посёлке Селенгинск. Во время ссоры 33-летняя местная жительница ранила своего возлюбленного. На место сразу же отправились сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.



Правоохранители обнаружили в квартире одного из домов раненого мужчину, которому уже оказывали помощь медики. Росгвардейцы выяснили у соседей подробности произошедшего и задержали нетрезвую женщину со следами крови на руках.



Злоумышленницу доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По предварительной информации, конфликт между сожителями начался во время совместной попойки, и в какой-то момент сельчанка схватилась за кухонный нож, ударив им избранника прямо в живот. Против неё возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



