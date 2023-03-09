Наезд на мальчика, стоящего на остановке в Улан-Удэ, попал на видео (18+)







Всё произошло в считанные секунды. Мальчик едва успел заметить приближающуюся иномарку, как его сбил автомобилист. После происшествия к ребёнку на помощь бросились прохожие и водитель микроавтобуса.



- Автомобили получили механические повреждения, пострадавших среди водителей и пассажиров автомобилей нет. По предварительной информации, подросток взял без разрешения автомобиль родственницы. В настоящее время с ним работают сотрудники Госавтоинспекции и подразделения по делам несовершеннолетних, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.





Как сообщал «Байкал-Daily», 9 марта около 8:30 утра в Улан-Удэ на улице Пугачёва произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. После чего водитель Honda сбил 12-летнего школьника , который стоял на остановке.Выяснилось, что за рулём Honda Fit находился 16-летний подросток, который, не справившись с управлением, врезался в Toyota, Fiat Ducato и Kia, с последующим наездом на юного пешехода. После автомобиль виновника ДТП столкнулся с дорожным металлическим ограждением. Момент наезда был попал на видео (18+).