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Наезд на мальчика, стоящего на остановке в Улан-Удэ, попал на видео (18+)

Наезд на мальчика, стоящего на остановке в Улан-Удэ, попал на видео (18+)
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
За рулём иномарки находился 16-летний водитель

Как сообщал «Байкал-Daily», 9 марта около 8:30 утра в Улан-Удэ на улице Пугачёва произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. После чего водитель Honda сбил 12-летнего школьника, который стоял на остановке.

Выяснилось, что за рулём Honda Fit находился 16-летний подросток, который, не справившись с управлением, врезался в Toyota, Fiat Ducato и Kia, с последующим наездом на юного пешехода. После автомобиль виновника ДТП столкнулся с дорожным металлическим ограждением. Момент наезда был попал на видео (18+).
 


Всё произошло в считанные секунды. Мальчик едва успел заметить приближающуюся иномарку, как его сбил автомобилист. После происшествия к ребёнку на помощь бросились прохожие и водитель микроавтобуса.

- Автомобили получили механические повреждения, пострадавших среди водителей и пассажиров автомобилей нет. По предварительной информации, подросток взял без разрешения автомобиль родственницы. В настоящее время с ним работают сотрудники Госавтоинспекции и подразделения по делам несовершеннолетних, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.

ДТП дети

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