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В Чите взяточника отправили в колонию

В Чите взяточника отправили в колонию
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
В качестве вознаграждения чиновник получил автомобиль Lexus

Бывший директор муниципального предприятия городского округа «Город Чита» «Дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление» признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

- Как установлено следствием и судом, в конце 2021 года он получил взятку за заключение договора поставки оборудования — так называемый откат - от руководителя коммерческой фирмы. Сумма заключённого контракта составила около 52 млн рублей. В качестве предмета взятки выступил автомобиль Lexus RX 300 стоимостью около 4,3 млн рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании мужчина признал вину.

Суд приговорил его к четырём годам колонии строгого режима.
Чита взятка суд приговор

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