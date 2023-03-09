В качестве вознаграждения чиновник получил автомобиль Lexus
Бывший директор муниципального предприятия городского округа «Город Чита» «Дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление» признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
- Как установлено следствием и судом, в конце 2021 года он получил взятку за заключение договора поставки оборудования — так называемый откат - от руководителя коммерческой фирмы. Сумма заключённого контракта составила около 52 млн рублей. В качестве предмета взятки выступил автомобиль Lexus RX 300 стоимостью около 4,3 млн рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
В ходе предварительного следствия и в судебном заседании мужчина признал вину.
Суд приговорил его к четырём годам колонии строгого режима.
В Чите взяточника отправили в колонию
Происшествия, Фото:
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