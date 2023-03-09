Общая стоимость нелегальной продукции превышает восемь миллионов
В Чите полицейские пресекли реализацию контрафактных сигарет. Всего было изъято свыше 70 тысяч пачек табачной продукции на сумму больше восьми миллионов рублей.
В противоправном бизнесе подозревают 53-летнего мужчину. Полицейские установили, что основную массу нелегальной продукции он продавал в киоске в Центральном районе Читы и оптово-розничном павильоне в Ингодинском районе города.
Следователи выяснили, что подозреваемый хранил товар в гаражном боксе, а также в салоне микроавтобуса, на котором он перевозил продукцию и в пунктах продажи. Всего было изъято свыше 70 тысяч пачек нелегальных сигарет более чем 20 наименований.
- Часть пачек была не маркирована, на некоторых имелись акцизные марки с признаками контрафактности. Проведённая технико-криминалистическая экспертиза подтвердила нелегальность происхождения табачной продукции. Эксперты оценивают стоимость изъятой партии на сумму свыше 8 млн рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».
Устанавливаются каналы поставки в Читу контрафактных сигарет и места их сбыта.
В Чите изъяли из оборота свыше 70 тысяч пачек контрафактных сигарет
Происшествия, Фото:
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