В Иркутске на «зебре» сбили школьника

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Мальчик шёл на занятия



Сегодня утром около 8 часов утра на улице Подаптечной Правобережного округа Иркутска произошло ДТП.



По информации дорожных полицейских, 49-летний водитель «Ниссан Мурано» допустил наезд на 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок шёл в образовательное учреждение на занятия. С места инцидента его доставили автомашиной «03» в травмпункт.



По данному факту после проведения необходимых действий на месте автоаварии будет возбуждено административное расследование и проведена проверка, сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

