В Иркутске на «зебре» сбили школьника

Мальчик шёл на занятия
Сегодня утром около 8 часов утра на улице Подаптечной Правобережного округа Иркутска произошло ДТП.
По информации дорожных полицейских, 49-летний водитель «Ниссан Мурано» допустил наезд на 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок шёл в образовательное учреждение на занятия. С места инцидента его доставили автомашиной «03» в травмпункт.
По данному факту после проведения необходимых действий на месте автоаварии будет возбуждено административное расследование и проведена проверка, сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
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Происшествия, Фото:
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