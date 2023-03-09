На севере Бурятии при столкновении двух большегрузов погиб водитель

А пассажира машины доставили в больницу









В вайбер-группе «Северобайкалье-инфо 24/7» уточнили, что всё случилось примерно в 40-60 километрах от посёлка Новый Уоян. По имеющимся данным, мужчину, устроившего ДТП, зажало в кабине. На место выезжали скорая помощь, пожарные и сотрудники ДПС.

Смертельное ДТП произошло днём 8 марта в Северо-Байкальском районе, на 228-ом километре автодороги «Северобайкальск-Таксимо». Как сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии, 37-летний водитель автомобиля МАЗ ехал в сторону Северобайкальска и совершил столкновение со встречным МАЗ. За рулём второго большегруза был 63-летний мужчина.В итоге виновник аварии погиб. Пассажира 1983 года рождения, сидевшего в той же машине, доставили в больницу с травмами. Второй водитель не пострадал.