Мужчина совершил преступление в период испытательного срока
27-летний житель Улан-Удэ признан виновным в угоне.
В суде установлено, что горожанин, ранее трижды судимый за преступления против собственности и незаконный оборот наркотических средств, в период испытательного срока совершил новое преступление.
В июле 2022 года мужчина угнал автомобиль стоимостью 150 тысяч рублей, на котором совершил дорожно-транспортное происшествие и повредил автомашину.
- Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Осуждённый не согласился с назначенным наказанием, обжаловал приговор.
Верховный суд республики с учётом мнения прокурора в удовлетворении жалобы отказал. Приговор вступил в законную силу.
В Улан-Удэ угонщика отправили в колонию
Происшествия, Фото:
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