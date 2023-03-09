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В Улан-Удэ угонщика отправили в колонию

В Улан-Удэ угонщика отправили в колонию
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина совершил преступление в период испытательного срока

27-летний житель Улан-Удэ признан виновным в угоне.

В суде установлено, что горожанин, ранее трижды судимый за преступления против собственности и незаконный оборот наркотических средств, в период испытательного срока совершил новое преступление.

В июле 2022 года мужчина угнал автомобиль стоимостью 150 тысяч рублей, на котором совершил дорожно-транспортное происшествие и повредил автомашину.

- Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Осуждённый не согласился с назначенным наказанием, обжаловал приговор.

Верховный суд республики с учётом мнения прокурора в удовлетворении жалобы отказал. Приговор вступил в законную силу.
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