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В Улан-Удэ с авиарейса сняли пьяного пассажира

В Улан-Удэ с авиарейса сняли пьяного пассажира
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Самолёт летел в Новосибирск

7 марта на борту Улан-Удэ-Новосибирск находился пьяный 43-летний житель Алтайского края. Командир воздушного судна отказал ему в перелёте. К борту самолёта вызвали наряд полиции.

- Транспортные полицейские сопроводили гражданина в дежурную часть, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по части первой статьи 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Ему грозит штраф до полутора тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

С недобросовестным авиапассажиром сотрудники транспортной полиции провели профилактическую беседу о правилах поведения в общественных местах.

самолеты Новосибирск Алтайский край

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