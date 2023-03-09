Самолёт летел в Новосибирск
7 марта на борту Улан-Удэ-Новосибирск находился пьяный 43-летний житель Алтайского края. Командир воздушного судна отказал ему в перелёте. К борту самолёта вызвали наряд полиции.
- Транспортные полицейские сопроводили гражданина в дежурную часть, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по части первой статьи 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Ему грозит штраф до полутора тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
С недобросовестным авиапассажиром сотрудники транспортной полиции провели профилактическую беседу о правилах поведения в общественных местах.
В Улан-Удэ с авиарейса сняли пьяного пассажира
Происшествия, Фото:
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