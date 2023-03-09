В Улан-Удэ с авиарейса сняли пьяного пассажира

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Самолёт летел в Новосибирск



7 марта на борту Улан-Удэ-Новосибирск находился пьяный 43-летний житель Алтайского края. Командир воздушного судна отказал ему в перелёте. К борту самолёта вызвали наряд полиции.



- Транспортные полицейские сопроводили гражданина в дежурную часть, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по части первой статьи 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Ему грозит штраф до полутора тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.



С недобросовестным авиапассажиром сотрудники транспортной полиции провели профилактическую беседу о правилах поведения в общественных местах.



