После ДТП он попал в больницу с травмами
ДТП произошло ещё днём 6 марта в Бичуре. Местные жители заметили за рулём автомобиля Audi A8 пьяного мужчину и сообщили об этом в ГИБДД. Информацию передали дежурному наряду ДПС.
Водитель иномарки устроил ДТП. На улице Ленина он не справился с управлением, слетел с дороги и после этого наехал на ограждение жилого дома. В итоге 56-летний автомобилист получил различные травмы. Его увезли в Бичурскую центральную районную больницу.
Медосвидетельствование показало, что пострадавший сел за руль пьяным. Ранее он уже привлекался к административной ответственности.
В действиях водителя усмотрели признаки административного правонарушения по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»), а также по статье 12.25 КоАП РФ («Невыполнение требования о предоставлении или об остановке транспортного средства»), сообщается в вайбер-группе «Бичура-инфо.24/7».
В районе Бурятии пьяный мужчина на Audi врезался в жилой дом
Происшествия, Фото:
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