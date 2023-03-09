В районе Бурятии пьяный мужчина на Audi врезался в жилой дом

После ДТП он попал в больницу с травмами



ДТП произошло ещё днём 6 марта в Бичуре. Местные жители заметили за рулём автомобиля Audi A8 пьяного мужчину и сообщили об этом в ГИБДД. Информацию передали дежурному наряду ДПС.



Водитель иномарки устроил ДТП. На улице Ленина он не справился с управлением, слетел с дороги и после этого наехал на ограждение жилого дома. В итоге 56-летний автомобилист получил различные травмы. Его увезли в Бичурскую центральную районную больницу.



Медосвидетельствование показало, что пострадавший сел за руль пьяным. Ранее он уже привлекался к административной ответственности.



В действиях водителя усмотрели признаки административного правонарушения по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»), а также по статье 12.25 КоАП РФ («Невыполнение требования о предоставлении или об остановке транспортного средства»), сообщается в вайбер-группе «Бичура-инфо.24/7».



