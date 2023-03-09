Из-за пожара едва не загорелся жилой дом
8 марта в седьмом часу вечера на улице Чертенкова в Улан-Удэ загорелись кладовки. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.
- Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев, удалось не допустить перехода огня на жилой дом. Пожар локализовали в 18:32, а через час ликвидировали на площади 150 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Всего в ликвидации пожара были привлечены 22 человека личного состава и 6 единиц техники.
Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель.
В Улан-Удэ горели кладовки
Происшествия, Фото:
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