08 марта

07 марта

Популярное

В Забайкалье на пожаре погибли 3 человека

В Забайкалье на пожаре погибли 3 человека
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Трагедия произошла в Сретенском районе

С начала года пожары в Забайкалье унесли жизнь 31 человека. Только за 7 марта погибли 4 человека, трое из которых – на пожаре в селе Усть-Наринзор Сретенского района.

Сообщение на пульт пожарной охраны о пожаре в жилом доме по улице Новая поступило в 10:59. На тушение привлекалась добровольная пожарная команда населённого пункта. Прибыв на место, добровольные пожарные приступили к ликвидации пожара в сильно задымленном помещении. В ходе тушения были обнаружены тела двух мужчин 1982 г.р. и 1991 г.р. и одной женщины 1974 г.р.

- По состоянию на 7 марта 2023 года на территории Забайкальского края произошёл 661 техногенный пожар. В 95% случаев гибели людей на пожарах сопутствовало состояние сильного алкогольного опьянения, - рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы, заместитель начальника ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Антон Маркелов.

Как сообщает пресс-служба регионального управления, на месте происшествия, для установления всех обстоятельств произошедшего, работает следственно-оперативная группа, в состав которой входит дознаватель МЧС России.

Забайкальский край пожар смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске осудили экс-замруководителя регионального Россельхознадзора
В Иркутске осудили экс-замруководителя регионального Россельхознадзора
Происшествия, 08.03.2023
Созданная им преступная группа обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размере
В Бурятии на пожаре пострадал мужчина
В Бурятии на пожаре пострадал мужчина
Происшествия, 08.03.2023
Инцидент произошёл в Кабанском районе
В Бурятии спасли пострадавших в горах туристок
В Бурятии спасли пострадавших в горах туристок
Происшествия, 08.03.2023
Женщины были доставлены в Иркутск и переданы медикам
В Чите избили пожилого жителя Бурятии и забрали его телефон
В Чите избили пожилого жителя Бурятии и забрали его телефон
Происшествия, 07.03.2023
Пожилой мужчина отказался отдавать ценности хулиганам
В Забайкалье на пожаре погиб пенсионер
В Забайкалье на пожаре погиб пенсионер
Происшествия, 07.03.2023
Тело погибшего мужчины нашли на обгоревшей кровати
В Улан-Удэ иномарка врезалась в трамвай
В Улан-Удэ иномарка врезалась в трамвай
Происшествия, 07.03.2023
Toyota перегородила путь вагону 
На железной дороге в Улан-Удэ пострадали два человека
На железной дороге в Улан-Удэ пострадали два человека
Происшествия, 07.03.2023
Ещё один несчастный случай произошёл в Северобайкальске

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^