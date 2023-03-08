В Забайкалье на пожаре погибли 3 человека

Трагедия произошла в Сретенском районе



С начала года пожары в Забайкалье унесли жизнь 31 человека. Только за 7 марта погибли 4 человека, трое из которых – на пожаре в селе Усть-Наринзор Сретенского района.



Сообщение на пульт пожарной охраны о пожаре в жилом доме по улице Новая поступило в 10:59. На тушение привлекалась добровольная пожарная команда населённого пункта. Прибыв на место, добровольные пожарные приступили к ликвидации пожара в сильно задымленном помещении. В ходе тушения были обнаружены тела двух мужчин 1982 г.р. и 1991 г.р. и одной женщины 1974 г.р.



- По состоянию на 7 марта 2023 года на территории Забайкальского края произошёл 661 техногенный пожар. В 95% случаев гибели людей на пожарах сопутствовало состояние сильного алкогольного опьянения, - рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы, заместитель начальника ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Антон Маркелов.



Как сообщает пресс-служба регионального управления, на месте происшествия, для установления всех обстоятельств произошедшего, работает следственно-оперативная группа, в состав которой входит дознаватель МЧС России.



