Улан-удэнку, убившую сожителя, отправили в колонию на 9 лет

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Женщина трижды вонзила в него нож



38-летняя жительница бурятской столицы, которая расправилась со своим возлюбленным, предстала перед судом. С учётом мнения коллегии присяжных заседателей ей вынесли приговор. Женщину признали виновной в убийстве – по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.



Всё произошло 9 ноября в одном домов на улице Чайковского. Улан-удэнка поссорилась с пьяным сожителем, схватила кухонный нож и дважды ударила им мужчину в шею. Спустя несколько минут она подошла к избраннику, который пытался остановить кровь, и вновь вонзила в него лезвие.



Тот от полученных повреждений скончался на месте. Злоумышленница провела ночь в доме, а утром позвонила матери, которая, в свою очередь, вызвала сотрудников правоохранительных органов.



Доказательства, собранные следствием и представленные гособвинителем на заседаниях, не оставили сомнений у присяжных. На основании их вердикта женщине дали девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в СУ СКР по Бурятии.



