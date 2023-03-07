07 марта

06 марта

Популярное

Улан-удэнку, убившую сожителя, отправили в колонию на 9 лет

Улан-удэнку, убившую сожителя, отправили в колонию на 9 лет
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Женщина трижды вонзила в него нож

38-летняя жительница бурятской столицы, которая расправилась со своим возлюбленным, предстала перед судом. С учётом мнения коллегии присяжных заседателей ей вынесли приговор. Женщину признали виновной в убийстве – по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

Всё произошло 9 ноября в одном домов на улице Чайковского. Улан-удэнка поссорилась с пьяным сожителем, схватила кухонный нож и дважды ударила им мужчину в шею. Спустя несколько минут она подошла к избраннику, который пытался остановить кровь, и вновь вонзила в него лезвие.

Тот от полученных повреждений скончался на месте. Злоумышленница провела ночь в доме, а утром позвонила матери, которая, в свою очередь, вызвала сотрудников правоохранительных органов.

Доказательства, собранные следствием и представленные гособвинителем на заседаниях, не оставили сомнений у присяжных. На основании их вердикта женщине дали девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в СУ СКР по Бурятии.

нейросеть Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На железной дороге в Улан-Удэ пострадали два человека
На железной дороге в Улан-Удэ пострадали два человека
Происшествия, 07.03.2023
Ещё один несчастный случай произошёл в Северобайкальске
В Иркутской области в ДТП пострадала водитель и её ребёнок
В Иркутской области в ДТП пострадала водитель и её ребёнок
Происшествия, 06.03.2023
Женщина не справилась с управлением и врезалась в дерево
В Улан-Удэ на ПВЗ горел мусор в подъезде
В Улан-Удэ на ПВЗ горел мусор в подъезде
Происшествия, 06.03.2023
Возгорание потушили местные жители
В Бурятии сгорел автомобиль, находившийся в гараже
В Бурятии сгорел автомобиль, находившийся в гараже
Происшествия, 06.03.2023
Два автомобиля пожарным удалось спасти

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^