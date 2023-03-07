На железной дороге в Улан-Удэ пострадали два человека

Ещё один несчастный случай произошёл в Северобайкальске



За два месяца нового года – в январе и феврале – на Восточно-Сибирской железной дороге зафиксировали семь инцидентов с пострадавшими, в том числе три – со смертельным исходом. Детей и подростков среди них не оказалось.



Больше всего таких происшествий было в зоне движения поездов в Иркутске (три случая) и в Улан-Удэ (два), ещё по одному – в Тайшете и Северобайкальске. Основная их причина – беспечность пешеходов, которые переходят ж/д пути в неположенных местах.



На ВСЖД выразили обеспокоенность по этому поводу и призвали детей и взрослых быть более бдительными и неукоснительно соблюдать правила безопасности при нахождении на платформах, вокзалах и переходе через пути. Железная дорога является объектом повышенной опасности.



