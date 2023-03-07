Ещё один несчастный случай произошёл в Северобайкальске
За два месяца нового года – в январе и феврале – на Восточно-Сибирской железной дороге зафиксировали семь инцидентов с пострадавшими, в том числе три – со смертельным исходом. Детей и подростков среди них не оказалось.
Больше всего таких происшествий было в зоне движения поездов в Иркутске (три случая) и в Улан-Удэ (два), ещё по одному – в Тайшете и Северобайкальске. Основная их причина – беспечность пешеходов, которые переходят ж/д пути в неположенных местах.
На ВСЖД выразили обеспокоенность по этому поводу и призвали детей и взрослых быть более бдительными и неукоснительно соблюдать правила безопасности при нахождении на платформах, вокзалах и переходе через пути. Железная дорога является объектом повышенной опасности.
На железной дороге в Улан-Удэ пострадали два человека
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ещё один несчастный случай произошёл в Северобайкальске
Наезд произошёл на железнодорожном переходе
У него остановилось сердце
Мужчину отправили в колонию
Они набезобразничали в обновлённом парке
На помощь им выдвинулись трое спасателей
Среди поджигателей травы два ребёнка
К ним направят спасателей
Пожар случился ночью
Женщина не справилась с управлением и врезалась в дерево
Возгорание потушили местные жители
Мужчина лишился денег, оставшихся от продажи квартиры
Два автомобиля пожарным удалось спасти
В инциденте обвиняется прокатчика квадроциклов
Против него возбудили уголовное дело