В Иркутской области почтово-багажный поезд насмерть сбил женщину

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Наезд произошёл на железнодорожном переходе



Вечером 5 марта на станции «Гончарово» Восточно-Сибирской железной дороги почтово-багажный поезд насмерть сбил женщину. Наезд произошёл на регулируемом железнодорожном переходе.



- В 21 час 35 минут на 5204 км Восточно-Сибирской железной дороги на станции «Гончарово» произошло травмирование женщины, переходившей железнодорожные пути по регулируемому пешеходному переходу, почтово-багажным поездом № 989 сообщением «Владивосток - Москва», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Транспортной прокуратурой будут установлены все обстоятельства произошедшего, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.





