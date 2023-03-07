Наезд произошёл на железнодорожном переходе
Вечером 5 марта на станции «Гончарово» Восточно-Сибирской железной дороги почтово-багажный поезд насмерть сбил женщину. Наезд произошёл на регулируемом железнодорожном переходе.
- В 21 час 35 минут на 5204 км Восточно-Сибирской железной дороги на станции «Гончарово» произошло травмирование женщины, переходившей железнодорожные пути по регулируемому пешеходному переходу, почтово-багажным поездом № 989 сообщением «Владивосток - Москва», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Транспортной прокуратурой будут установлены все обстоятельства произошедшего, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.
В Иркутской области почтово-багажный поезд насмерть сбил женщину
Происшествия, Фото:
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