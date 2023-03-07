В Бурятии житель Иркутской области угрожал полицейском воткнуть ручку в глаз

Мужчину отправили в колонию



Ранее судимый житель Иркутской области признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».



В судебном заседании установлено, что в декабре 2022 года мужчина прибыл на автомобиле в село Кырен Тункинского района Бурятии для отдыха. Употребив спиртное, он направился за рулём автомашины на автозаправочную станцию. Мужчину заметили сотрудники ГИБДД, однако проигнорировал требование об остановке и вернулся в гостиницу.



- В дальнейшем при его обнаружении и составлении сотрудниками полиции административного материала гражданин выхватил ручку, угрожал инспектору травмировать глаз, а затем нанёс ему удар головой, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 8 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.



Приговор не вступил в законную силу.

