На помощь им выдвинулись трое спасателей
Накануне вечером стало известно, что в горах в Окинском районе пострадали двое туристов. Это произошло, когда они спускались с перевала Горных Духов.
Что именно случилось с людьми – неизвестно. Вечером 6 марта на место выдвинулись трое сотрудников поисково-спасательного отряда № 2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС). Они доедут на машине до местности Нилова Пустынь, а потом отправятся пешком. Время хода до пострадавших – до двух суток, уточнили в вайбер-группе «Ока-инфо.24/7». Это 40-50 километров горной местности.
- Туристы организовывают лагерь для ночёвки. У них есть палатка (шатёр) и продукты. Координаты местоположения имеются. Тургруппа находится на спутниковой связи, – пишет «Ока-инфо.24/7».
В Бурятии до пострадавших в горах туристов будут добираться два дня
Происшествия, Фото:
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