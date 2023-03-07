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В Бурятии до пострадавших в горах туристов будут добираться два дня

В Бурятии до пострадавших в горах туристов будут добираться два дня
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На помощь им выдвинулись трое спасателей

Накануне вечером стало известно, что в горах в Окинском районе пострадали двое туристов. Это произошло, когда они спускались с перевала Горных Духов.

Что именно случилось с людьми – неизвестно. Вечером 6 марта на место выдвинулись трое сотрудников поисково-спасательного отряда № 2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС). Они доедут на машине до местности Нилова Пустынь, а потом отправятся пешком. Время хода до пострадавших – до двух суток, уточнили в вайбер-группе «Ока-инфо.24/7». Это 40-50 километров горной местности.

- Туристы организовывают лагерь для ночёвки. У них есть палатка (шатёр) и продукты. Координаты местоположения имеются. Тургруппа находится на спутниковой связи, – пишет «Ока-инфо.24/7».
пострадавшие туристы спасатели

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