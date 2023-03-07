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С начала года в Забайкалье почти 80 раз горела сухая трава

С начала года в Забайкалье почти 80 раз горела сухая трава
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Среди поджигателей травы два ребёнка

В Забайкальском крае с начала 2023 года пожарные 76 раз реагировали на сообщения о возгорании сухой растительности, в аналогичный период прошлого года было зарегистрировано всего 39 палов травы. Статистика показывает многократное увеличение ландшафтных пожаров, причиной которых чаще всего является несоблюдение правил пожарной безопасности. Большинство палов ликвидировано без ущерба для населения, сообщили в региональном ГУ МЧС.

На сегодняшний день сотрудники госпожнадзора уже выявили девять поджигателей травы, двое из них – дети. Один человек стал виновником лесного пожара. Все нарушители требований пожарной безопасности будут наказаны.

В ГУ МЧС по Забайкальскому краю напомнили, что пал сухой травы сейчас крайне опасен. Неконтролируемое горение несёт целый ряд негативных последствий, как для экосистемы, так и для имущества и жизни человека. В ветреную погоду такое возгорание может обернуться настоящим бедствием.

Забайкальский край пожар

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