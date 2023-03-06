В Бурятии дотла сгорел деревянный дом

Предварительно, пожар произошёл из-за короткого замыкания



Вечером 5 марта полыхал деревянный дом в селе Бурдуково Прибайкальского района Бурятии. На вызов выезжали дежурный пожарный караул и добровольцы.



На момент прибытия пожарных бревенчатый дом был полностью охвачен огнём.



- Благодаря действиями добровольцев удалось избежать перехода огня на соседние строения. В тушении пожара было задействовано восемь огнеборцев и две единицы пожарной техники, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



В результате пожара дом площадью 60 квадратных метров полностью уничтожен огнём. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.





