Предварительно, пожар произошёл из-за короткого замыкания
Вечером 5 марта полыхал деревянный дом в селе Бурдуково Прибайкальского района Бурятии. На вызов выезжали дежурный пожарный караул и добровольцы.
На момент прибытия пожарных бревенчатый дом был полностью охвачен огнём.
- Благодаря действиями добровольцев удалось избежать перехода огня на соседние строения. В тушении пожара было задействовано восемь огнеборцев и две единицы пожарной техники, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В результате пожара дом площадью 60 квадратных метров полностью уничтожен огнём. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.
В Бурятии дотла сгорел деревянный дом
Происшествия, Фото:
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