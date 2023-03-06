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В Бурятии дотла сгорел деревянный дом

В Бурятии дотла сгорел деревянный дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Предварительно, пожар произошёл из-за короткого замыкания

Вечером 5 марта полыхал деревянный дом в селе Бурдуково Прибайкальского района Бурятии. На вызов выезжали дежурный пожарный караул и добровольцы.

На момент прибытия пожарных бревенчатый дом был полностью охвачен огнём.

- Благодаря действиями добровольцев удалось избежать перехода огня на соседние строения. В тушении пожара было задействовано восемь огнеборцев и две единицы пожарной техники, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В результате пожара дом площадью 60 квадратных метров полностью уничтожен огнём. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.


пожар

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