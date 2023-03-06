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В Забайкалье поймали первого поджигателя леса

В Забайкалье поймали первого поджигателя леса
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Сезон «открыл» лесоруб

5 марта в Акшинском районе Забайкальского края произошёл первый в 2023 году лесной пожар. Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России смогли установить виновного в его возникновении.

- Неподалёку от населённого пункта Нарасун трое мужчин после рубки деревьев на дрова, не стали вывозить порубочные остатки, а подожгли их. Поднявшийся ветер раздул огонь и превратил костёр в полноценный лесной пожар, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Пожар ликвидировали на площади 14 гектаров леса. Позднее будет проведена оценка ущерба лесному фонду. От неё будет зависеть, административную или уголовную ответственность понесёт поджигатель.

Забайкальский край лесные пожары

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